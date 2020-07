Glasfaserausbau: Wolfsburg geht das Geld aus

Die Wobcom baut das Wolfsburger Glasfasernetz aus. Zurzeit wird unter anderem in der Amtsstraße in Vorsfelde gearbeitet.

Die FDP-Fraktionsvorsitzende Kristin Krumm legte in der jüngsten Sitzung des Strategieausschusses den Finger in die Wunde: Dem Ausbau des Wolfsburger Glasfasernetzes droht der Stillstand. Zahlreiche Stadt- und Ortsteile sind noch nicht angeschlossen, doch Stadtwerken und Wobcom geht das Geld aus. Sie hoffen ebenso wie die Stadtverwaltung auf neue Fördertöpfe aus Berlin oder Hannover.

Krumm wollte wissen, wie es weitergeht, und regte politische Beratungen an. „Ich befürchte, dass es nicht so lukrativ ist, wie man sich das mal gedacht hatte“, sagt die Liberale. Seit 2017 hat die Wobcom zunächst in erster Linie dicht besiedelte Quartiere in der Kernstadt angeschlossen. Die Strategie lautete, mit den Einnahmen aus den Glasfaserverträgen den weniger lukrativen Ausbau in dünner bewohnten Gebieten mitzufinanzieren.

Stadt Wolfsburg und Stadtwerke investierten 65 Millionen Euro in Glasfasernetz

2021 sollten in ganz Wolfsburg Glasfaserleitungen liegen. Die Karte zeigt den heutigen Ausbaustand. Foto: Jürgen Runo

Also wurden Rohre in der Tiergartenbreite, Teichbreite und Kreuzheide verlegt, in Westhagen und Detmerode, auf dem Laagberg, Eichelkamp und Wohltberg sowie in der Stadtmitte Hesslingen, Hellwinkel, Rothenfelde, der Köhlerberg sowie das Quartier am Schillerteich. Die Stadt Wolfsburg sorgte dafür, dass auch die bislang besonders schlecht versorgten Orte Almke und Neindorf sowie das so genannte Cluster Ilkerbruch Anschluss an das schnelle Internet erhielten. Fünf Millionen Euro hat sie investiert, der Bund schoss zwei Millionen, das Land eine Million Euro zu.

Die Wobcom verlegt in diesem Jahr noch Leitungen in Alt-Wolfsburg, auf dem Hohenstein und Rabenberg, in Fallersleben, Nordsteimke sowie Vorsfelde-Nord. Für Vorsfelde-Süd ist schon kein Geld mehr da. „Stadtwerke und Wobcom haben 60 Millionen investiert“, berichtet Stadtwerke-Sprecherin Petra Buerke. Die zur Verfügung stehenden Mittel seien nach Abschluss der begonnen Arbeiten verbaut.

Rund 10.000 Wolfsburger Haushalte haben sich für das schnelle Internet entschieden

Ist der Plan, den weiteren Ausbau durch Einnahmen aus Glasfaserverträgen zu finanzieren, gescheitert? Die Stadtwerke äußern sich dazu nicht. Auch die Frage, wie viel die Wobcom jährlich mit dem Hochgeschwindigkeitsinternet einnimmt, bleibt unbeantwortet. 80.000 Haushalte und Geschäftseinheiten sollten es Ende 2021 insgesamt nutzen können. 40.000 haben heute nach Angaben der Stadtwerke die Möglichkeit, dafür entschieden haben sich rund 10.000.

Von den 935 Kilometern Trasse, die für ein flächendeckendes Netz notwendig wären, sind rund 400 fertig. Reislingen, Ehmen und viele andere Wolfsburger Ortsteile sind noch ohne Anschluss. Ungünstigerweise ist auch die Stadt Wolfsburg klamm. Ihre ohnehin schwierige Finanzlage hat sich in der Coronakrise dramatisch verschlechtert. Die Liberale Kristin Krumm fragt sich, ob es nicht an der Zeit wäre, die Privatwirtschaft machen zu lassen.

Hoffnungsträger für Wolfsburg: Das Graue-Flecken-Programm der Bundesregierung

Doch so weit scheint es nicht zu sein. „Ziel der Stadt Wolfsburg bleibt der flächendeckende Ausbau mit Glasfaser“, betont Wolfsburgs Digitaldezernent und Erster Stadtrat Dennis Weilmann. Im Rathaus wartet man auf das von der Regierung angekündigte Graue-Flecken-Förderprogramm: Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur möchte künftig auch gigabitfähige Anschlüsse in Orten fördern, in denen Internetnutzer bereits heute mit 30 Mbit/s surfen, streamen und Musik hören können.

Bislang wartete Andreas Scheuers Ministerium auf die Zustimmung der EU-Kommission. Laut Handelsblatt gibt es jetzt aber eine Verständigung, formell solle die Gigabit-Richtlinie im September genehmigt werden. Dennis Weilmann äußert sich optimistisch: Das Förderprogramm Graue Flecken werde voraussichtlich spätestens im Jahr 2021 Möglichkeiten zur Inanspruchnahme weiterer Fördergelder bieten, erklärt er. Leider habe es sich langsamer entwickelt als geplant.

Glasfaserausbau kommt im Strategieausschuss auf die Tagesordnung

Den von Kristin Krumm erbetenen Sachstand erhält die Wolfsburger Politik nach der Sommerpause: In der nächsten Sitzung des Strategieausschusses will die Verwaltung gemeinsam mit der Wobcom über den Glasfaserausbau berichten.