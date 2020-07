Vier Wolfsburger Schulen für Vielfalt erhalten Regenbogen-Schild

Wolfsburg. Vertreter des VfL und der Stadt überreichen der Hauptschule und der Realschule in Vorsfelde sowie dem ASG und dem THG in Wolfsburg die Plakette.

Der VfL Wolfsburg hat jetzt gemeinsam mit Antje Biniek (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wolfsburg), dem Fanprojekt Wolfsburg und Pablo Thiam (VfL-Integrationsbeauftragter) zum ersten Mal vier Wolfsburger Schulen mit dem Label „Wolfsburger Schule für Vielfalt“ ausgezeichnet. Die Hauptschule Vorsfelde, die Realschule Vorsfelde, das ASG Wolfsburg sowie das THG Wolfsburg bekamen im AOK-Stadion ein regenbogenfarbenes Türschild überreicht, welches von den Schülern im Projekt erarbeitet wurde.

Das Projekt „Wolfsburger Schule für Vielfalt“ gibt es laut Mitteilung seit September 2019 und gliedert sich theoretisch in drei Teile: den Besuch von Workshops beim VfL Wolfsburg, die Entwicklung eigener Projektideen und -umsetzung an der Schule und ein Abschlussturnier mit einem Markt der Möglichkeiten.

Zwei der drei Projektteile konnten wegen Corona nicht stattfinden

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Projektteile zwei und drei dieses Jahr aufgrund von Corona entfallen, die Schulen werden dennoch ausgezeichnet, da die Projektpartner gemeinsam ein starkes Zeichen für Vielfalt, Toleranz, menschliche Werte und gegen Diskriminierung setzen möchten.

Die Projektschulen setzen sich bei „Wolfsburger Schule für Vielfalt“ mit Inhalten wie Antirassismus, Formen von Diskriminierung, Zivilcourage, Sexismus und Homophobie auseinander. Die Bildungsziele sind dabei: Prävention, Aufklärung, Integration, Austausch über und Einstehen für Werte, Politische Bildung, Aufzeigen von Vielfalt.

Antje Biniek meint: „Ich freue mich sehr, dass der Auftakt geglückt ist und die ersten vier Schulen in Wolfsburg sich erkennbar für Vielfalt, Akzeptanz und Demokratie stark machen. Als ehemalige Mitarbeiterin des Fanprojekts und jetzige Gleichstellungsbeauftragte bin ich stolz, dass ich kooperativ mit dem VfL Wolfsburg ein so wichtiges Projekt ins Leben gerufen habe. Gemeinsam haben wir ein außerschulisches Format entwickelt, welches junge Menschen dort abholt, wo sie stehen, und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, sie am gesellschaftlichen Diskurs zu beteiligen.“

