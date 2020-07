WMG macht in Livestream Lust auf Wolfsburg

Wolfsburg. In der Produktion, die auf dem Rittergut Nordsteimke entsteht, wirbt die Gesellschaft mit Partnern für Urlaub in der Stadt.

Seit Ende Juni läuft in den sozialen Netzwerken die WMG-Kampagne „Wir machen Urlaub in Wolfsburg“. Gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern hatte die Marketing-Gesellschaft WMG dazu einen Werbespot erstellt und neue Erlebnis- und Themenangebote mit den touristischen Partnern ausgearbeitet, heißt es in einer Mitteilung.

Passend zum Start der Sommerferien in Niedersachsen drehte die WMG mit ihren Partnern am 15. Juli einen Livestream zur Kampagne mit Einblicken in die Sommerangebote von Designer Outlets Wolfsburg, Autostadt, Wakepark und Reit- und Fahrverein.

Trio spricht über die Reize Wolfsburgs

Im Talk sprachen WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Fabienne Bracco – Darstellerin aus dem Werbespot – mit Sven Froberg über den Urlaubsort Wolfsburg und die Hintergründe der Kampagne.

„Die Sommerferien sind Haupturlaubszeit. Infolge der Pandemie sind in diesem Sommer weite Reisen allerdings weniger gefragt. Stattdessen wächst das Interesse am Städteurlaub und an Kurztrips. Hier setzen wir mit unserer Kampagne und neuen Angeboten an, um für einen Urlaub in Wolfsburg zu begeistern“, erläutert Jens Hofschröer.

„Die Sehnsucht der Menschen ist groß, einfach mal rauszukommen und etwas zu erleben. Wolfsburg bietet hierfür den perfekten Angebotsmix aus Shopping, Kultur, Sport, Mobilität, Freizeit, Natur und Erholung in Verbindung mit komfortablen Hotels auf dem Land oder in der Stadt“, sagt er weiter.

Das Livestream-Video ist weiterhin abrufbar

Das Video vom Livestream ist über die „Wolfsburg erleben“-Kanäle auf Facebook und Youtube verfügbar und kann über den beigefügten QR-Code schnell erreicht werden. Gedreht wurde der Livestream übrigens in der Hofküche des Yard-Boarding-Hotels auf dem Rittergut in Nordsteimke.

red