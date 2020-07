So munter sind die Wolfsburger Welpen von der A 2 heute

Welpen, wie die Zeit vergeht! Zwei Jahre ist es nun her, dass unsere Zeitung im Juli 2018 angefangen hatte, über das weitere Schicksal der viel zu jungen Hunde zu berichten, die im März 2018 auf der Autobahn 2 bei Helmstedt vom Zoll aus einem osteuropäischen Kleintransporter gerettet worden waren. Die Kleinen waren damals viel zu früh von ihren Müttern getrennt worden und vermutlich kaum mehr als sechs Wochen alt. Im Wolfsburger Tierheim in Sülfeld wurden die Welpen aufgepäppelt – und haben sich bei ihren Familien prächtig weiterentwickelt.

Die Begegnung mit dem ersten der „A2-Welpen“ vor zwei Jahren nimmt unsere Zeitung zum Anlass, wieder einmal zu berichten, wie es den tierischen Mitgliedern der einstigen Schicksalsgemeinschaft heute geht – von elf Hunden hat unsere Redaktion aktuelle Fotos erhalten.

16 Welpen von vier verschiedenen Hündinnen

Vier der 16 Welpen kurz nach der Rettung. Im Sülfelder Tierheim wurden sie aufgepäppelt. Foto: Stadt Wolfsburg / Archiv

16 Welpen von vermutlich vier verschiedenen Hündinnen wurden 2018 auf dem illegalen Transport gerettet; 12 neue Besitzer meldeten sich damals nach und nach oder konnten von unserer Redaktion ausfindig gemacht werden.

Am Anfang war Lotte: Nachdem unsere Zeitung erfahren hatte, dass die Hündin aus dem Transporter zum Wohltberg vermittelt worden war, folgte im Juli 2018 der erste Bericht. Frauchen Ivonne Miesl hatte bald die Idee, ein Treffen der einstigen Weggefährten zu organisieren. Was dann in Zusammenarbeit mit unserer Zeitung auch zweimal klappte, zuletzt im März 2019.

Lotte hat neuen Lieblingsplatz

„Die Treffen waren wirklich schön“, erinnert sich die Initiatorin. „Vor allem die kleineren Hunde haben sich gut verstanden.“ Lotte komme mit anderen Hunden durchweg gut klar. „Sie ist fröhlich, aufgeschlossen und spielt immer noch gern mit ihrem Koala.“ Wenn Ivonne Miesl und ihr Freund Simon Pocinosznow mit ihrer Lotte im Schrebergarten sind, dann liegt sie bei praller Sonne gern an ihrem neuen Lieblingsplatz im Schatten.

Auf dem Weg in den Urlaub ist Sam, berichtete Besitzerin Mandy Krieg aus der Nähe von Hankensbüttel im Kreis Gifhorn am Freitag. „Es wird bestimmt ein aufregendes Erlebnis für alle Familienmitglieder. Unser Sam hat sich weiterhin super entwickelt und ist ein toller Familienhund. Am liebsten dreht er seine Runden ohne Leine, damit er richtig Tempo geben kann. Er liebt es, durch die Felder zu flitzen und anschließend eine Runde im See zu schwimmen. Wasser war und bleibt sein Lieblingselement.“ Seit Februar hat er eine Hunde-Kumpelin: May, auch etwa zwei Jahre alt, aus dem Tierschutz in Bulgarien.

Piet ist nach Operation wieder fit

Auch diese vier Welpen gehörten zu den Tieren, die kurz nach der Rettung ins Sülfelder Tierheim kamen. Foto: Stadt Wolfsburg / Archiv

Etwas Probleme mit einer Zehe hatte Piet, der sich als Welpe vermutlich eine Kralle ausgerissen hatte. Die sei nun amputiert worden, berichtet seine Besitzerin Maren aus Wolfenbüttel, die nach ihrer Hochzeit nicht mehr Schasse, sondern Moewes heißt. „Dem Piet geht es inzwischen wieder gut. Er ist schnell wieder auf die Beine gekommen und spielt und rennt jetzt wieder stundenlang.“ Und: „Beim Crossdogging zeigt der kleine Mann vollen Einsatz und kann seine Dackelsturheit für ein Stück Wurst hintenan stellen.“

„Kelly liebt das Wasser“, erzählt Walburga Jendraszyk aus Helmstedt. Allerdings nur am Meer – der heimische Hundepool ist uninteressant. Mit ihrem Mann Roland ist der Rüde oft im Harz unterwegs, zum Nordic Walking. „Kelly hat sich gut weiterentwickelt, macht keinen Blödsinn und kann auch mal gut alleine bleiben.“ Nur vorm Autofahren habe er immer noch Angst – wohl wegen der schlechten Erfahrung als Welpe.

Hundeparadies im Ilkerbruch

„Unsere Emma ist ein ausgeglichener Vierbeiner und hat bei uns ein kleines Hundeparadies am Rande von Feldern und Wäldern“, berichtet Julia Ciesielski, die mit ihrem Partner Uwe Dilk im Ilkerbruch lebt. Die Hündin sei fast überall mit dabei, und sie verstehe sich glänzend mit anderen Hunden. „Ihr bester Freund ist nach wie vor ihr Wegbegleiter Benny.“ Der auch aus dem Transporter stammt. Mit seinem Herrchen komme er aus Sandkamp regelmäßig zu Besuch, „und dann toben die beiden mit einer nicht enden wollenden Kondition über unseren Hof.“

Kurz und knackig grüßt Familie Diepold aus Wendschott mit Milo: „Er hat sich prächtig entwickelt und ist in unserer Familie mehr als ein treuer Wegbegleiter.“ Beste Grüße kommen auch aus Fallersleben, wo Kyra ihr Zuhause hat: „Uns geht es super“, schreibt Anett Lorenz.

Shiva ist eine Wasserratte

Schon im März berichtet hatte unsere Zeitung über vier weitere „A2-Welpen“. Carina Brand aus Kästorf meldete sich als Erste und schrieb: „Unsere Shiva ist immer noch sehr anhänglich und treu. In den letzten Monaten ist sie eine richtige Wasserratte geworden.“ Leider sei sie immer noch sehr ängstlich Fremden gegenüber.

Das berichteten auch Kati Borchert und Maximilian Ackermann aus Calberlah: „Das letzte Jahr mit Bow war sehr schön, aber auch anstrengend.“ Bows Angst gegenüber Fremden sei besser geworden, aber noch nicht ganz weg. „Sonst ist er ein sehr lieber Hund, der sehr clever ist.“ Lange Autofahrten seien kein Problem. Und: „Bow liebt Wasser.“

Entspannte Hündin und loyaler Beschützer

„Sie wird immer mehr zum Immobilien-Hund“, schrieb Eike Ehrentraut aus Braunschweig über das Foto von seiner entspannten Hündin Karlie bei einer Beurkundung. „Ansonsten könnte man auch sagen, es ist genügend Arbeit da, aber wir machen erst mal Pause!“

Dexter hat sich „zu einem loyalen Beschützer entwickelt“, berichteten Christina und Viktoria Nabers aus Helmstedt. „Einbrecher haben keine Chance, genauso wenig wie Katzen und Vögel, die aus seinem Herrschaftsgebiet (Garten) gejagt werden.“ Schwimmen sei eine Option – aber nur, wenn Wetter, Wassertemperatur und mehr passen.

Die unbekannten vier Welpen

Von den vier übrigen Welpen der insgesamt 16 Tiere von damals ist bis heute nur bekannt, dass zwei gemeinsam nach Parsau im Landkreis Gifhorn vermittelt wurden; ein weiterer war zunächst nach Vorsfelde gekommen und dann entweder in die Teichbreite oder nach Bremen vermittelt worden – von dort ist nämlich bekannt, dass da ebenfalls je einer der A2-Welpen vom März 2018 lebt.

