Tiere sollte man im Sommer niemals in geparkten Autos lassen – sie entwickeln sich schnell zur Todesfalle. (Symbolfoto)

Besitzer lässt Hund bei Hitze in Wolfsburg im Auto

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte am Sonntagmittag ein hilfloser Hund nach fast 45 Minuten aus einem in der prallen Sonne stehenden VW Golf befreit werden. Das Tier befand sich im Kofferraum des auf dem Willy-Brandt-Platz geparkten VW Golf, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Alle Scheiben des Fahrzeugs waren geschlossen. Zu dem Zeitpunkt herrschte eine Außentemperatur von 28 Grad – Erfahrungswerte zeigen nach Angaben der Polizei, dass es demnach im Inneren des Autos etwa 45 Grad oder heißer gewesen sein muss.

Den Hundehalter erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

Mitglieder der Berufsfeuerwehr Wolfsburg zerstörten eine Seitenscheibe des Golf, um den stark hechelnden Hund zu retten. Den Hundehalter erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Bei sommerlichen Temperaturen keine Tiere im Auto lassen

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei deshalb noch einmal darauf hin: Bei sommerlichen Temperaturen sollen keine Tiere im Auto gelassen werden.

Bereits binnen weniger Minuten steigt die Hitze im Inneren des Fahrzeugs enorm an. Dies kann schon nach kurzer Zeit schwerwiegende gesundheitliche Folgen für ihren vierbeinigen Begleiter haben und im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen.

red