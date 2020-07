Vogel in Not

Gleich zwei Wolfsburger Feuerwehren rückten am Sonntag zum Einsatz im Sudetenweg in der Vorsfelder Südstadt aus. Die Berufsfeuerwehr war bereits mit dem Kleinstalarmfahrzeug da, als die Feuerwehr Vorsfelde mit ihrer Drehleiter dazu gerufen wurde. Nun könnte man denken, Leib und Leben seien in Gefahr gewesen. In gewisser Weise war es auch so. Nur trug ein Vogel die Verantwortung dafür, dass die freiwilligen Brandschützer ihr Sonntagsessen unterbrechen mussten: Eine Schwalbe hing in einer Dachgaube fest. Der Feuerwehreinsatz zu ihrer Rettung dauerte 15 Minuten. Die Schwalbe wurde kurzerhand befreit und flog umgehend davon, berichtete der Vorsfelder Feuerwehrsprecher Volkmar Weichert am Nachmittag. Ende gut, alles gut! Wie wunderbar, dass es ehrenamtliche Helfer gibt, die alles stehen- und liegenlassen, wenn es darum geht, Anderen zu Hilfe zu eilen. Und sei es nur einer Schwalbe in Nöten.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichtenoder mailen Sie anstephanie.giesecke@bzv.de