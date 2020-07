Hiergeblieben, Wolfsburg!

Das war ja mal eine Ansage. Und genau das, was wir jetzt brauchen. Der neue Golf, unser Brot-und-Butter-Auto, wird bald richtig brummen, kündigte VW-Betriebsrats-Chef Bernd Osterloh die Woche an. Sehr gut, sehr gut. Optimismus und Zuversicht statt nur dunkle Wolken am Corona-Rezessions-Himmel! Auch der VfL brummt, stellt der Betriebsratschef zufrieden fest. Und trifft. Vor allem die Frauen. Sehr gut, sehr gut.

Respekt und sogar Hochachtung zollte Stephan Weil den Mitarbeitern des Lilje-Heims, das er zum Wochenauftakt besuchte. Eine schöne Geste vom Ministerpräsidenten. Noch schöner wäre es allerdings, wenn die Politik in Sachen Pflegereform endlich voran käme. Sonst ist die Euphorie über die Corona-Heldinnen und Helden womöglich bald wieder verpufft, ohne dass der flächendeckende Tarifvertrag, bessere Bezahlung und Pflegeschlüssel kommen.

War sonst noch was? Na klar: School’s out unter Extrem-Bedingungen. Ein Schuljahr, das in die Geschichtsbücher eingehen wird und dann wegen Corona auch noch keine Riesenpartys zum Abschluss! Stattdessen Polizei und Ordnungsdienste, die die Schüler-Sausen begrenzten.

Im Rat der Stadt hat man sich streckenweise ordentlich gefetzt, immerhin waren es auch an die 60 Punkte, die es teils in sich hatten. In Ruhe und Einmut ging indes das Thema Friedwald über die Bühne. Einen Bestattungswald wird Wolfsburg ab September haben.

Hierbleiben! Dies Motto dürfen sich alle Wolfsburger Blick auf die Ferien vornehmen. Denn richtig ins Zeug gelegt haben sich Autostadt, Phaeno, Vereine, die Gastronomie, Kneipenszene, Kirchen, Museen und viele mehr, um ein tolles Ferienprogramm aufzulegen. Und wenn das Wetter mitmacht, ist der Allerpark ohnehin ein wahres Eldorado. Summerfeeling in Wolfsburg, wer muss da nach Malle. So oder so - Ihnen allen zunächst ein schönes erstes Ferienwochenende!

