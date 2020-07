Eigene Mäuse

Erst mal allen Schulabsolventen die allerherzlichsten Glückwünsche zum Abschluss in diesem besonderen Jahr! Meine Güte, damit werdet Ihr in die Geschichtsbücher eingehen. Was liegt in den Ferien an? Meine Empfehlung an alle in die Unterrichts-freie-Zeit-Starter: Ferienjobs suchen! Es ist ein g.. Gefühl, wenn man das erste, selbst verdiente Geld in den Händen hält. Ich schwör’s! Im Imbiss jobben, Haus streichen, Melonen verkaufen, Sprachunterricht geben, Bäumchen pflanzen, Hundesitter sein - kann mich gar nicht mehr an alles erinnern. Manchmal gruselt es einen in der Erinnerung, meistens lacht man drüber und ist ein wenig stolz, dass man das damals gepackt hat. Mit Freunden macht der Aushilfsjob natürlich noch mehr Spaß. Aber auch wenn man allein antritt: Man lernt neue Leute kennen, eine ganz andere Umgebung, sammelt Erfahrungen in der großen, weiten Berufswelt. Und platzt vor Freude, wenn man die ersten, selbst verdienten Mäuse in den Händen hält.

