In Detmerode hat sich ein neuer Bürgerverein gegründet. In der Gründungsversammlung wurden Anna Deike (rechts), Ilona Rust (Zweite von rechts), Sven Ackerhausen (Zweiter von links), Tobias Winkler (Dritter von links) und Karsten Holz (Vierter von links) in den Vorstand gewählt. Vorne: der Vereinsvorsitzende Bastian Michel.