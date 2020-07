E-Scooter-Fahrer kollidiert in Wolfsburger Innenstadt mit Auto

Die Polizei hat am Montag gleich zwei Unfälle in der Innenstadt registriert, an denen E-Scooter-Fahrer beteiligt waren. Zunächst stieß um 11.30 Uhr ein 47-jähriger Fahrradfahrer auf der Friedrich-Ebert-Straße mit einem 39-Jährigen E-Scooter-Fahrer zusammen. Beide Fahrer aus Wolfsburg erlitten leichte Hautabschürfungen und Prellungen, schreibt die Polizei. Den Ermittlungen nach war der 47-Jährige auf dem Gehweg der Friedrich-Ebert-Straße, also auf der falschen Straßenseite, in Richtung Rothenfelder Straße unterwegs, als der 39-Jährige, vom Radweg des Maximilian-Kolbe-Wegs kommend, einbog und an der nahen Ampel in Richtung Schillerteich wollte. Hier entstand ein Schaden von 500 Euro. Eine Behandlung durch Rettungssanitäter lehnten die Leichtverletzten jedoch ab.

Wenig später, gegen 13 Uhr, hatte ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Wunstorf bei einem Zusammenstoß auf einem Zebrastreifen der Heßlinger Straße mit einem 23-jährigen Golf-Fahrer aus Helmstedt Glück, dass er unverletzt blieb. Der 17-Jährige wurde erfasst, als er fahrend verbotswidrig auf die Straßenseite zur Porschestraße wechseln wollte. Der 23-Jährige seinerseits war auf der nur für Busse und Taxis zugelassenen Fahrspur in Richtung Heinrich-Nordhoff-Straße unterwegs und erwartete, dass der Jugendliche ihn passieren lassen würde. Der 17-Jährige gab gegenüber den Beamten an, er sei lang auf die Motorhaube des Fahrzeugs gestürzt, aber nicht verletzt. Es entstand ein Blechschaden von 1000 Euro.

red