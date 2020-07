K 111 - Stadt macht gefährliche Ausfahrt zu

Barnstorf. Nur mit Glück sei er an der Stelle der Kollision mit dem Kleinlaster entgangen, schilderte Motorradfahrer Müller. Die Stadt reagierte jetzt doch.

Riesenerleichterung bei Motorradfahrer Thomas Müller: Nachdem die Stadt zunächst erklärt hatte, dass bei der Parkplatzausfahrt an der K 111 kein Handlungsbedarf bestünde, reagierte die Verwaltung nun doch kurzfristig und sperrte beide Auffahrten. „Als ich jetzt durch die Kurve fuhr, konnte ich es kaum fassen. Ich musste glatt wenden und mir die Absperrungen noch einmal bei langsamer Vorbeifahrt in Ruhe anschauen. Ich möchte mich ausdrücklich bei der Stadt für das Beseitigen dieses potenziellen Gefahrenpunktes bedanken!“, unterstreicht Müller.

Gefährliche Stelle für fließenden Verkehr und vom Parkplatz kommende Fahrzeuge

Zum Hintergrund: Müller kam die schlecht einsehbare Stelle immer schon gefährlich vor, weil aus dem Parkplatz ausfahrende Fahrzeuge - besonders große und schwere, die schlecht beschleunigen können - eine Gefahr für den fließenden Verkehr darstellen würden. Zudem sei für jedes Fahrzeug, das vom Parkplatz käme, die Strecke sehr schlecht einsehbar, kritisierte er.

Beinah-Kollision zwischen Motorradfahrer Müller und einem Kleinlaster

Nachdem es zwischen Thomas Müller auf dem Motorrad und einem Kleinlaster beinahe zur Kollision gekommen war, wendete er sich an unsere Zeitung. Wir griffen das Thema auf und fragten bei der Verwaltung nach. Die sah zunächst keinen Handlungsbedarf. Jeder sei an die üblichen Verhaltensregeln im Straßenverkehr mit gegenseitiger Rücksichtnahme gebunden.

Beifahrer sollten laut Stadt die Fahrzeuge im Bedarfsfall einweisen

Zudem könne ein Beifahrer aussteigen und das Fahrzeug zur Not in den laufenden Verkehr einweisen, hatte die Verwaltung erklärt. Ein weiterer Leser meldete sich, empört darüber, dass an der Gefahrenstelle nicht gehandelt würde. Das Einweisen von Fahrzeugen sei viel zu gefährlich, zudem sei nicht immer ein Beifahrer dabei.

Zugeschüttet und mittels Barrikade versperrt. Die erste Einfahrt von Nordsteimke aus betrachtet. Foto: Benstem

Verwaltung lenkt ein und sperrt kurzfristig beide Parkplatz Auf- und Ausfahrten

Die Verwaltung lenkte jetzt ein und sperrte sowohl Ein- als auch Ausfahrt aus dem Parkplatz. Stadtsprecher Ralf Schmidt: „Die Stadt hat die Parkplatzausfahrten an der Kreisstraße 111 zwischen Barnstorf und Nordsteimke versuchsweise gesperrt nachdem noch einmal die Sichtdreiecke und die rechtliche Situation überprüft wurden. Ziel ist es, bei einer positiven Bewertung diesen verkehrlichen Zustand dann endgültig mit einfachen Mitteln herzustellen.“

Barrikade und Erdwall

Mittels Barrikaden und dahinter aufgefahrenem Erdreich hat es die Behörde jetzt unmöglich gemacht, auf den Parkplatz zu gelangen.