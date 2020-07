Randale aus der Mitte

Aus der Mitte unserer Gesellschaft kommen sie also, die Randalierer im Allerpark. Sagt unser Polizeichef. Keine Jugendlichen, die bisher polizeilich in Erscheinung getreten sind. Eher solche, wie sie in Stuttgart Scheiben eingeworfen und in Braunschweig den Eintracht-Aufstieg für eine Randale-Party genutzt haben. Aha. Und jetzt? Mit „Denen geht’s zu gut-wir waren früher auch nicht ohne-aber so was hätten wir uns nicht erlaubt!“ kommen wir da wohl nicht weiter. Stadt und Polizei sagen, den Jugendlichen fehlen die Treffs, Diskos und so weiter, drohen mit Gewahrsam, verhängen zeitweises Alkohol-Verbot. Übeltäter in die Verantwortung nehmen, sie kaputte Strandliegen, Waschbecken, etc. reparieren und Scherben vom Strand aufheben lassen, wäre eine Maßnahme. Oder mit den Ehrenamtlichen der DLRG - da gibt’s ja auch etliche Jugendliche - auf einen Wachdienst schicken. Könnte helfen. Muss es aber nicht.

