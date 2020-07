Abbiege-Unfall am Dienstag in Wolfsburg fordert zwei Verletzte

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von 17.000 Euro waren am Dienstagmorgen die Folgen eines Verkehrsunfalls an der Gustav-Hertz-Straße, Ecke Marie-Curie-Allee. Eine 29 Jahre alte Ford-Fahrerin aus Weyhausen stieß mit einem 48-jährigen Polo-Fahrer aus der Samtgemeinde Velpke zusammen. Beide wurden laut Polizei leicht verletzt. Während die 29-Jährige ambulant im Rettungswagen behandelt wurde, brachten Rettungssanitäter den 48-Jährigen ins Klinikum. Den Ermittlungen nach wollte die 29-Jährige aus der Gustav-Hertz-Straße links in die Marie-Curie-Allee abbiegen und übersah den Polo-Fahrer, der in Richtung Dieselstraße unterwegs war.

red