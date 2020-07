Wegen einer Bombendrohung wurde am Dienstagmorgen das Amtsgericht an der Rothenfelder Straße in Wolfsburg geräumt (Archivbild).

Wolfsburg. Die Drohung ging per Mail ein. Spürhunde suchten das Gebäude am Dienstagmorgen nach Sprengstoff ab. Um 9.15 Uhr gab die Polizei Entwarnung.

Bombendrohung in Wolfsburg: Amtsgericht geräumt

Wegen einer Bombendrohung wurde am Dienstagmorgen das Amtsgericht an der Rothenfelder Straße in Wolfsburg geräumt. Laut Polizeisprecher Sven-Marco Claus „waren neben Einsatzkräften der Wolfsburger Polizei auch Polizeidiensthundeführer mit zwei Diensthunden im Einsatz“.

Bombendrohung in Wolfsburg: Hintergründe unklar

Den bisherigen Ermittlungen zufolge ging die Drohung per Mail ein. Nachdem alle Menschen aus dem Gebäude evakuiert waren, nahmen Spürhunde ihre Arbeit auf und suchten nach Sprengstoff. Um 9.15 Uhr gab die Polizei Entwarnung. Die Hintergründe der Drohung sind laut Claus noch unklar.

Mehrere Bombendrohungen in Deutschland

Berichten zufolge gab es am Dienstagmorgen mehrere Bombendrohungen gegen Gerichtsgebäude in Deutschland – unter anderem in Lübeck, Erfurt, Mainz und Chemnitz. Mögliche Zusammenhänge sind bislang unklar. feu