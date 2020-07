Anwohner retten herausgerissene Blumen in Wolfsburgs Elsterweg

Wolfsburg. Unbekannte hatten Pflanzen der neu angelegten Hecke herausgerissen und teils in den Stadionbereich geworfen. Am Samstag waren Anwohner im Einsatz.

Anwohnerinnen des Elsterwegs griffen am Samstagabend zu Spaten und Gießkanne. Randalierer hatten viele Pflanzen, der im Frühjahr neu angelegten Hecke am Stadion am Elsterweg herausgerissen. Carola Plagge und Annegret Willenbrink, beide Mitglieder im Verband Wohneigentum, konnten, unterstützt von Cornelis Stehr und Wolfgang Stief in nachbarschaftlicher Zusammenarbeit ein Großteil der Pflanzen einsammeln und wieder pflanzen. Die Randalierer hatten einige Pflanzen sogar über den Zaun in den Stadionbereich geworfen, sodass diese nicht mehr zu retten waren. Ein weiterer Anwohner berichtete den Helferinnen, er hätte bereits die Polizei über die Zerstörung informiert.

red