Operation Ultra – Mafia-Festnahme in Wolfsburg bestätigt

Im Zuge einer großangelegten Operation der ROS-Polizeieinheit der italienischen Carabinieri in Sizilien und der Polizei der sizilianischen Stadt Enna sollen deutsche Ermittler auch in Wolfsburg eine Verhaftung stattgefunden haben. Laut verschiedenen italienischen Medienberichten soll es sich um eine Führungsperson handeln. Insgesamt seien 46 Personen verhaftet worden. Ihnen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung, der Handel und der Verkauf von Drogen, Erpressung, Korruption und Waffenbesitz vorgeworfen.

Ein Sprecher des Landeskriminalamts Niedersachsen bestätigte gegenüber unserer Zeitung: „Das Verfahren wird von polizeilicher Seite unter dem Namen „Operation Ultra von der ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) Caltanissetta in Italien geführt. Das LKA Niedersachsen hat dabei im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens unterstützt.“

Ermittler beschlagnahmen Immobilien und Geld

Die ROS-Einheit mit Sitz in Rom ist zuständig für Ermittlungen im Bereich der Organisierten Kriminalität. Laut den Medienberichten wurden bei den Razzien Vermögenswerte wie Unternehmen, Immobilien und Girokonten im Wert von mehr als einer Million Euro beschlagnahmt worden.

36 Personen sollen sich in Untersuchungshaft befinden, zehn weitere stehen unter Hausarrest. Die Razzien fanden in Sizilien in der Hauptstadt Palermo, in der zweitgrößten Stadt der Insel, Catania, sowie in den Gemeinden Barrafranca und Pietraperzia statt. Eine Führungsperson dieser mafiaähnlichen Vereinigung sei in Wolfsburg aufgespürt worden, als Name wird Giuseppe Emilio B. genannt.

Fahndung und Verhaftung mit Hilfe von BKA und Europol

Es heißt, seine Verhaftung sei mit Hilfe des Bundeskriminalamts und der deutschen Polizei vollzogen worden. Die operative Koordination der Verhaftung habe bei der Europäischen Polizeibehörde Europol gelegen. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, liefen die aktuellen Ermittlungen seit 2018. Im Zentrum stünden mutmaßlich kriminelle Aktivitäten der Familie Bevilacqua. Sie ist seit Jahrzehnten im Zusammenhang mit Verbrechen der Cosa Nostra, der sizilianischen Mafia, bekannt.