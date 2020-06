Führungen der WMG starten – zum Auftakt geht’s nach Sülfeld

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen alle öffentlichen Stadtführungen und Erlebnistouren der WMG noch bis Ende Juni aussetzen. Ab dem 12. Juli allerdings startet das Führungs-Programm wieder – unter Einhaltung der derzeit gültigen Abstands- und Hygieneregelungen, schreibt die WMG.

Den Auftakt macht die Führung durch die 2018 umfassend sanierte Schleuse Sülfeld. Die 1938 erbaute Schleusenanlage brachte den Schiffsverkehr nach Wolfsburg und war so elementar am Aufschwung der Stadt beteiligt. Gäste der Führung können sich auf einen Einblick in die Geschichte und Gegenwart des Bauwerks freuen. Beginn der 90-minütigen Tour ist um 15 Uhr, los geht es nach eigenständiger Anreise über den Ort Allerbüttel auf dem Besucherparkplatz der Schleuse Sülfeld. Für diese Führung zahlen Erwachsene 8 Euro, Kinder 6,50 Euro. Anmeldefrist ist der 9. Juli.

Erst die Höfe in der Goethestraße, dann Einkehr in Rizzos Café

Wie frühere Generationen in Wolfsburg gelebt haben, gibt es am Sonntag, 19. Juli, in der Tour „Die Museumswohnung – so wohnte man früher“ zu sehen. Die Tour durch die Höfe der Goethestraße und die instandgesetzte Museumswohnung wurde in diesem Jahr um einen süßen Abschluss erweitert und endet jetzt mit einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee oder Tee in Rizzos Café. Los geht es um 14 Uhr an der Museumswohnung. Erwachsene zahlen 15, Kinder 12 Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 10. Juli erforderlich.

Am Donnerstag, 23. Juli, findet mit „Hoch hinaus nach getaner Arbeit“ ein After-Work-Rundgang durch Wolfsburg statt, der um 15 Uhr auf dem Rathausplateau beginnt. Am Ende der Tour wartet in Rizzos Café ein saisonaler Cocktail. Um eine Anmeldung wird bis zum 20. Juli gebeten. Teilnehmer zahlen 16 Euro pro Person.

Stadtrundgang ersetzt Stadtrundfahrt

Die ursprünglich für den 26. Juli geplante Stadtrundfahrt im Bus wird durch den Stadtrundgang „In erlebnisreichen Schritten durch Wolfsburg“ ersetzt. Die 90-minütige Tour gewährt einen Einblick in die Historie der Stadt. Los geht es um 15 Uhr am Wolfsburger Hauptbahnhof. Der Rundgang führt zu Fuß an besondere Orte der Innenstadt und informiert die Teilnehmer über die Entwicklungsgeschichte Wolfsburgs. Die Teilnahme kostet 8 Euro für Erwachsene und 6,50 Euro für Kinder, Anmeldefrist ist der 22. Juli.

Für alle Touren können sich Interessierte bei der Tourist-Information im Hauptbahnhof, unter (05361) 899930 oder über tourist@wolfsburg.de anmelden. red

