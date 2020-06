Mann will Frau am Wolfsburger Schillerteich Tasche entreißen

Ein versuchter Raubüberfall hat sich offenbar am Montagabend gegen 20.45 Uhr am Schillerteich ereignet. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei ging eine 38 Jahre alte Frau in Begleitung zweier ebenfalls weiblicher Familienangehöriger am Schillerteich entlang. Als sie etwa 100 Meter vor der Straße Am Mühlengraben entfernt waren, sprach sie ein unbekannter Mann an und bat um eine Zigarette, schreiben die Beamten. Als die Gefragten die Bitte des Unbekannten verneinten, wurde der Mann plötzlich aggressiv und versuchte der 38-Jährigen die Handtasche zu entreißen. Da sich das Opfer wehrte und an der Tasche festhielt, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in südliche Richtung.

Eine der Zeuginnen meinte, den Mann Tage zuvor an gleicher Stelle gesehen zu haben, wie er Passanten um Zigaretten ansprach. Die Frauen beschrieben den Täter wie folgt: Der Mann war etwa 20 bis 25 Jahre jung und etwa 1,75 Meter groß. Er hatte kurze, schwarze Haare und war dunkelhäutig. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und camouflage-farbenen Hose. Der Unbekannte sprach deutsch mit Akzent. Hinweise an die Polizei unter (05361) 46460. red