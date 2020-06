100-Millionen-Euro will die Volksbank in der Porschestraße Mitte investieren.

Nachhaltig, verlässlich, vertrauenswürdig. Und in dem Fall - mutig! Das waren immer wieder Attribute, die bei der Blitzumfrage zum BraWo-Arkaden-Projekt von den Fraktionen genannt wurden. Kann es sein, dass da auch Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Rolle spielten? Egal, als Wolfsburgerin empfinde ich das Engagement der Volksbank als einen Glücksfall. Gerade in Zeiten, in denen sich die Schreckensmeldungen überschlagen ist das psychologisch von unschätzbarem Wert. Was nicht heißt, dass die Politik ihren Mitwirkungsspielraum nicht ausschöpft. Es geht um urbane Entwicklung und die Stadt, wie wir sie in Zukunft brauchen. Auch mit Bauten, die klimatauglich, grün, sozial, nachhaltig sind. Womit wir wieder bei der Volksbank wären. Und bei Architekten, die das Thema sicher auf dem Schirm haben.

