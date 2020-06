Achterbahn

Schlimme Zahlen im Finanzausschuss, keine erfreulichen in Sachen Corona. Was für eine Woche. Selbst der Himmel zeigte sich zwischendurch grau in grau. Und dann: Meistertitel für die Fußballfrauen! GRANDIOS, auf die Vflerinnen ist Verlass, in guten und in schlechten Zeiten. Und Stadtkämmerer Bauer zeigte dem Finanzausschuss, welche Chancen im Konjunkturpaket stecken. Trotz aller desaströsen Auswirkungen, die Covid-19 auf unseren Haushalt hat. Und dann zündete die Volksbank noch ihre Rakete mit der Entscheidung, in Wolfsburg etliche Millionen zu investieren. Man glaubt an unsere Stadt, das ist unbezahlbar! Wann geht es los?

