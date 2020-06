Auf so einen Ärger könnte die TSG Mörse gerne verzichten. Irgendwann zwischen Montagabend, 19 Uhr, und Dienstagmorgen, 9 Uhr, rückten Einbrecher an. „nun hat es uns nach so vielen Jahren auch erwischt“, meinte Vereinssprecher Michael Voß gegenüber unserer Zeitung. Erst hebelten die Täter eine Terrassentür auf, gelangten so in den Clubraum und hebelten dort die massive Tür zum Getränkelager auf. Dann schlichen sie weiter die Treppe hoch und hebelten die Tür zur Geschäftsstelle auf. Dort gingen Container zu Bruch. Was den Verein insbesondere schmerzt, ist der immense Sachschaden, den die Einbrecher angerichtet. „Ich schätze den auf 4000 bis 5000 Euro“, so Voß.