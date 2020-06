Jetzt dürfen alle Wolfsburger Kinder wieder in die Kita

Am Montag startet in Wolfsburg der eingeschränkte Regelbetrieb in den Kitas.

Wolfsburg. Dezernentin Iris Bothe appelliert an alle Eltern, sich an die Hygienevorgaben zu halten, um Kinder und Mitarbeiter keinem Risiko auszusetzen.

Viele Wolfsburger Kinder und Eltern dürfen sich freuen: Am Montag, 22. Juni, geht die Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen in de eingeschränkten Regelbetrieb über. Dann kann jedes Kind, unabhängig von Beruf oder Familiensituation der Eltern, wieder aufgenommen werden. Über das Vorgehen informierte nun Bildungsdezernentin Iris Bothe in einem Elternbrief. Demzufolge sind auch Neuaufnahmen wieder möglich.

Trotz der Tatsache, dass nun prinzipiell alle Kinder mit Betreuungsvertrag wieder in die Kita dürfen, bleibt der Betrieb weiterhin weit entfernt von Normalität. Hier spielen mehrere Faktoren eine Rolle – unter anderem muss die Aufsichtspflicht gewährleistet werden und es gelten die bekannten Hygienemaßnahmen. Das niedersächsische Kindertagesgesetz, schreibt Bothe, bleibe vorerst außer Kraft gesetzt, ebenso wie der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. An erster Stelle stehe dabei immer das Kindeswohl. Durch diese Maßgaben könne es sein, so Bothe weiter, „dass aufgrund von personellen oder räumlichen Einschränkungen das Angebot von Kita zu Kita differieren kann. Auch in den Kindertageseinrichtungen gibt es Mitarbeitende, die als Risikopatienten derzeit nicht arbeiten können. Möglicherweise kann sich auch die Betreuung im Einzelfall aufgrund der vorgenannten Faktoren verändern.“

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Konkret bedeutet das zum Beispiel, dass Kinder nicht an allen Tagen oder nicht zu ihren gewohnten Betreuungszeiten in die Kita gehen können. Auch findet keine Durchmischung der Gruppen statt. Feste Erzieherinnen betreuen die Kinder in Stammgruppen. So kommt es, dass das gewohnte Betreuungsangebot derzeit nicht in allen Fällen gewährleistet werden kann: Vieles hängt aber auch von der einzelnen Kita ab. Iris Bothe weist hier auch darauf hin, dass durchaus möglich sei, dass einzelne Kitas wieder geschlossen werden, wenn es zu einem Infektionsgeschehen komme. Kurzum: Die Entwicklung ist weiter unvorhersehbar.

Immerhin, sie freue sich, nun prinzipiell allen Eltern in Wolfsburg die Möglichkeit der Entlastung geben zu können, so Bothe, und, dass alle Kinder wieder in die Betreuung gehen und dort ihre Freunde treffen dürfen. „Ich begrüße sehr, dass damit für ihre Familien und insbesondere für viele Frauen hier wieder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht wird“, so Bothe. Für die Kinder bedeute der eingeschränkte Regelbetrieb zudem die Möglichkeit, an den frühkindlichen Bildungsangeboten teilzuhaben.

Um Infektionen und daraus resultierende Schließungen möglichst zu vermeiden, appelliert Bothe an die Eltern, sich an die Regularien zu halten, insbesondere beim Bringen und Abholen der Kinder. In diesen Situationen sollen Eltern Masken tragen und davon absehen, andere, befreundete Eltern überschwänglich zu begrüßen. Und auch große Kindergeburtstage seien nicht ratsam. „Wir müssen hier gemeinsam das Ziel verfolgen, dass einerseits ein Betrieb möglich ist und andererseits die Gefahren bzw. Risiken minimiert werden. Dies schaffen wir nur gemeinsam“, so Bothe. Auch im familiären Umfeld, rät die Bildungsdezernentin, solle sich möglichst an die Hygienemaßnahmen gehalten werden, um die Kinder und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kitas keinem Risiko auszusetzen.

