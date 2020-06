Wolfsburg. Die Beamten überprüften den aus der Samtgemeinde Wesendorf stammenden 49-Jährigen routinemäßig um 17.10 Uhr am Willy-Brandt-Platz.

Golf-Fahrer mit 2,49 Promille in Wolfsburg unterwegs

Am späten Sonntagnachmittag stoppte eine Polizeistreife in Wolfsburg einen 49-jährigen Golf-Fahrer noch rechtzeitig, bevor Schlimmeres passieren konnte. Ein Alkoholtest des Fahrers ergab 2,49 Promille, wie die Polizei mitteilt. Die Beamten überprüften den aus der Samtgemeinde Wesendorf stammenden 49-Jährigen routinemäßig um 17.10 Uhr am Willy-Brandt-Platz. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. red