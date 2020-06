WMG überreicht Trikots an Wolfsburger F-Jugendteams

Der Spielbetrieb im Wolfsburger Jugendfußball ruht noch bis auf Weiteres. Lange mussten die Jugendmannschaften auch aufs Training verzichten. Eine herausfordernde Zeit, um als Mannschaft zusammenzubleiben. Zur Unterstützung in der fußballfreien Zeit hat die WMG laut Mitteilung im Zuge der Kampagne „#Stadtvollhelden“ in Kooperation mit dem Fallersleber Sportfachmarkt Sport 2000 einen Wettbewerb unter allen F-Jugendmannschaften aus Wolfsburg initiiert. Dafür sollten die Mannschaften zeigen, wie sie trotz der Kontaktbeschränkungen als Team zusammenhalten und welche kreativen Trainingsalternativen sie in dieser Zeit entwickelt haben. Dem Aufruf der WMG folgten unter anderem die F-Jugendmannschaften des VfR Eintracht Nord und des TSV Wolfsburg. In tollen Videos haben sie eindrucksvoll dargestellt, wie sie auch zu Hause mit Übungen zum Nachmachen als Team zusammenhalten. Die Wettbewerbsbeiträge dieser beiden Mannschaften überzeugten, so dass sich beide Vereine jetzt über einen Trikotsatz mit dem Kampagnenmotiv „#stadtvollhelden“ für ihre F-Jugendmannschaft freuen dürfen.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Die Wiederaufnahme des Trainings der F-Jugend des TSV Wolfsburg nahmen Sabah Enversen (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender WMG), Jens Hofschröer (WMG-Geschäftsführung) und Eldrid Sode (Fachmarkt Sport 2000 Geschäftsführung) zum Anlass, um die Mannschaft mit den neuen Trikots zu überraschen. „Mit den neuen Trikots wollen auch wir als Wolfsburger Einzelhändler zum einen Danke sagen, zum anderen aber auch ein wenig Vorfreude auf die nächste Saison auslösen“, sagt Sode. red

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick