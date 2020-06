Polizei übernimmt Ermittlungen nach Zimmerbrand in Heiligendorf

Nach dem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in Heiligendorf am Samstag hat die Polizei die Ermittlungen zur Ursache übernommen. Die betroffenen Bewohner, eine Familie mit drei Kindern, hatte sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Vorsorglich waren laut Mitteilung zwei Betroffene im Alter von 33 und 30 Jahren zur Untersuchung wegen des Verdachts der Rauchvergiftung ins Klinikum gebracht worden. In erster Linie entstand Schaden durch die Rauchentwicklung.

Den bisherigen Ermittlungen nach wurde die Rauchentwicklung am Samstag gegen 14.15 Uhr bemerkt, zumal Brandmelder im Obergeschoss des Hauses in der Straße Am Alten Sportplatz laut akustische Warnsignale abgaben. Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brandherd schnell unter Kontrolle. Die weiteren Untersuchungen haben Brandexperten des zuständigen 1. Fachkommissariates der Wolfsburger Polizei übernommen. Nach einer ersten Einschätzung könnte ein technischer Defekt Auslöser gewesen sein. red