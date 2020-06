Cool gerollt?

Als der Lockdown kam, wurden sie abrupt wieder einkassiert. Jetzt stehen sie seit einigen Tagen wieder herum und warten. Oder liegen. Ganz allein, oder zu zweit oder in der Gruppe. Und warten. Langweilen sich wahrscheinlich zu Tode, die armen grünen Elektro-Roller, die fortan zum Bild unserer schönen Autofahrer-Stadt gehören sollen. Bisweilen sieht man Menschen darauf, die sich ebenfalls scheinbar gelangweilt mit ihnen fortbewegen. Komische Sache. Einmal, an Pfingsten, habe ich eine ganze Familie auf Rollen gesehen. Die schienen richtig Spaß zu haben, lachten und die Haare flogen nur so. Einmal. Ansonsten nur Coolness. Ich werde cool sein und auch einen ausprobieren. Auch wenn mir da der muskuläre Antritt fehlt. Schließlich soll es ja noch lange dauern bis zum Roll.. ator.

