Hirsch statt Gans in Wolfsburg

Abstand halten, das haben wir alle in den vergangenen Wochen ja ausgiebigst geübt. Wer davon jedoch noch so gar nichts gehört hat, sind die Graugänse am Schillerteich. Niemand hat ihnen gesagt, dass es sowohl für sie als auch für Autofahrer günstig wäre, weiten Abstand von der Fahrbahn zu halten. Stattdessen spazieren sie Tag für Tag munter und in aller Seelenruhe über den Berliner Ring. In beiden Fahrtrichtungen halten die Autofahrer an und warten mehr oder minder geduldig, bis Familie Graugans die Straße überquert hat. Teils wird auch ausgestiegen, um das Federvieh entweder Richtung Schillerteich oder Richtung VW-Bad zu scheuchen. Inzwischen scheint auch die Stadt das Problem erkannt zu haben. Jetzt weist genau an jener Stelle, wo die Gänse immer die Straße überqueren, ein Schild auf die Gefahr von Auffahrunfällen und Wildwechsel hin. Der springende Hirsch auf dem Verkehrszeichen mutet dabei lustig an, aber ein Schild mit Graugans müsste wohl erst noch kreiert werden. Was ich mich frage: Was passiert eigentlich, wenn die Feuerwehr von ihrer Wache aus eilig zu einem Einsatz in den Süden der Stadt will? Graugänse, ich glaube, ihr solltet euch das noch mal überlegen, wohin euch eure Wanderungen führen...

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder