Aktivisten protestieren in Wolfsburg

Di, 02.06.2020, 11.44 Uhr

Umweltaktivisten stoppten am 13. August 2019 unter dem Motto „blockVW“ einen Autozug aus dem Stammwerk Wolfsburg. Am Dienstag, 2. Juni, steht der erste Aktivist vor Gericht. Etwa 20 Aktivisten und Unterstützer trafen sich am Wolfsburger Hauptbahnhof und machten auf den Prozess aufmerksam Video: Markus Kutscher