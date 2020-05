Polizei ertappt in Fallersleben zwei Fahrraddiebe

Die Polizei hat am Donnerstag zwei Fahrraddiebe in Fallersleben am Bahnhof festgenommen.

Wolfsburg. Dank zweier Zeugen ist es der Polizei gelungen, am späten Donnerstagabend zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat zu ertappen und zu verhaften.

Zwei Zeugen alarmierten laut einer Mitteilung der Polizei die Ordnungshüter, nachdem sie beobachtet hatten, wie sich zwei Männer um kurz vor 23 Uhr in der Bahnhofstraße in Fallersleben an mehreren Fahrrädern zu schaffen machten. Vor Ort wurden die Kommissare von den Zeugen auf die Täter aufmerksam gemacht.

Die Zeugen gaben den Beamten eine detaillierte Personenbeschreibung, so dass die Beamten in unmittelbarer Tatortnähe, in der Straße Hopfengarten, die zwei Personen stellen und vorläufig festnehmen konnten.

Beide führten ein Fahrrad mit sich, das sie zuvor am Bahnhof entwendet hatten. Eine Personalienüberprüfung der Personen ergab, dass es sich bei den beiden Beschuldigten um einen 37 Jahre alten und einen 49 Jahre alten Mann, beide aus Wolfsburg, handelt. Bei der Durchsuchung der Personen und der mitgeführten Sachen fanden die Polizisten umfangreiches Beweismaterial.

In einer ersten Einlassung gaben beide zu, die Fahrräder entwendet zu haben. Da beide Beschuldigten unter dem Alkohol-Einfluss zu sein schienen, wurde ihnen ein Atemalkoholtest angeboten, der bei dem 37-Jährigen 1,81 Promille und bei dem 49 Jahre alten Beschuldigten und 1,26 Promille ergab.

Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. red