Das Jugendzentrum befindet sich nun an der Nordseite des Gebäudes.

Jugendzentrum Haltestelle öffnet in Wolfsburg wieder

Ab Dienstag, 2. Juni, wird das Jugendzentrum Haltestelle in der Markthalle wieder öffnen, allerdings an anderer Stelle als zuvor. Das Jugendzentrum befindet sich nun an der Nordseite des Gebäudes, wie die Stadt mitteilt.

Bereits im März 2020 bezogen die Mitarbeiter der Jugendförderung die neuen Räume in der „Markthalle – Raum für digitale Ideen“. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus konnte die Öffnung nicht wie geplant stattfinden. Durch die Lockerung der Maßnahmen kann dies nun nachgeholt werden. „Endlich kann das Jugendzentrum Haltestelle wieder seine Türen öffnen und damit die durch den Umbau der Markthalle entstandene Lücke in der Infrastruktur der Kinder- und Jugendarbeit schließen“, freut sich Katharina Varga, Geschäftsbereichsleiterin Jugend. „Gerne wären wir schon im vergangenen Jahr an den Nordkopf zurückgekehrt, aber Verzögerungen beim Umbau ließen dies nicht eher zu.“

„Grundlegend für die Entscheidung zur Einrichtung der Haltestelle 2015 waren die Erkenntnisse aus der Wolfsburger Jugendbefragung von 2013, aus der die Notwendigkeit für die Schaffung eines innerstädtischen und markanten Jugendortes hervorging“, erklärt Jugenddezernentin Iris Bothe. „Dies haben wir an zentraler Stelle am Nordkopf realisiert. Nun wurde das Angebot inhaltlich weiterentwickelt und bietet neue digitale Highlights im Bereich E-Sport in Zusammenarbeit mit dem VfL Wolfsburg. Damit haben wir einen weiteren wichtigen Schritt Richtung jugendgerechte Kommune und Digitalisierung gemacht.“

Das Highlight des Jugendzentrums ist die neue Gaming-Zone, die durch die VfL-Fußball-GmbH entwickelt und finanziert wurde. „Die Stadt Wolfsburg und der VfL arbeiten in vielen unterschiedlichen Projekten Hand in Hand“, so VfL-Geschäftsführer Michael Meeske.

Ab dem 2. Juni öffnet das Jugendzentrum unter Einhaltung strikter Hygienebestimmungen und Mindestabstände vorerst wochentags von 15 bis 20 Uhr seine Türen. Aufgrund der aktuellen Beschränkungen ist die Besucherzahl auf neun Personen begrenzt. Für konkrete Anfragen stehen die Mitarbeiter unter 0160/98050697 oder per E-Mail an haltestelle@stadt.wolfsburg.de zur Verfügung. red