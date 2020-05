Taschendieb bestiehlt Seniorin in Vorsfelder Einkaufsmarkt

Die Wolfsburgerin hatte in dem Markt an der Neuhäuser Straße sorglos ihre Handtasche in einem Einkaufswagen abgelegt.

Vorsfelde. Der Unbekannte entwendet aus dem Einkaufswagen ihr Portemonnaie mit Bargeld. In der vergangenen Woche gab es einen ähnlichen Diebstahl in Wolfsburg.

Ein unbekannter Taschendieb hat am Dienstagmittag in einem Vorsfelder Einkaufsmarkt

80 Euro Bargeld von einer 78 Jahre alten Rentnerin erbeutet. Die Wolfsburgerin hatte in dem Markt an der Neuhäuser Straße sorglos ihre Handtasche in einem Einkaufswagen abgelegt. Wahrscheinlich in einem unbeobachteten Moment nutzte der Täter seine Chance griff sich das Portemonnaie der Seniorin, die den Diebstahl erst wesentlich später bemerkte. Von dem Dieb fehlt bisher jede Spur, schreibt die Polizei,

Bereits am 14. Mai nutzte ein Unbekannter in einem Lebensmittelmarkt in Heiligendorf auf die gleiche Weise die Sorglosigkeit einer 85-jährigen Wolfsburgerin aus, die in dem Supermarkt in der Neuen Straße ebenfalls ihre Handtasche im Einkaufswagen ablegte. Später wurde die Geldbörse der Rentnerin ohne ihre zwei EC-Karten auf dem Parkplatz des Marktes wieder aufgefunden. Auch die 140 Euro Bargeld fehlen der Seniorin. Besser aufgehoben sind Portemonnaies mit Bargeld und EC-Karten beim Einkaufen, wenn sie am Körper oder in der Innentasche einer Jacke aufbewahrt werden, rät die Polizei.