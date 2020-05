Hallenbad will Ende Mai mit Open-Air-Kino starten

Wolfsburg. Die Biergarten-Saison beginnt am Freitag: Das Kino soll folgen. Das Hallenbad will damit zumindest ein bisschen Kultur anbieten.

Das Hallenbad Kulturzentrum am Schachtweg ist seit Wochen ausgestorben: Keine Konzerte, keine Kleinkunst, keine Lesungen, keine Proben für das Tanzende Theater, kein Mittagessen im Lido. Nun will Hallenbad-Chef Frank Rauschenbach der Einrichtung wenigstens ein bisschen neues Leben einhauchen. Das Open-Air-Kino, fester Bestandteil des Biergarten-Sommers, soll Ende Mai wieder losgehen.

„Wir können natürlich nicht die gleichen Kapazitäten wie sonst anbieten“, sagt Rauschenbach, „aber wir hoffen, dass wir nun wenigstens überhaupt etwas anbieten können. Wir haben ja den Auftrag, Kultur zu machen.“ Er hoffe darauf, dass Bund und Länder in ihrer Telefonkonferenz in dieser Woche Lockerungen im Veranstaltungswesen für Ende Mai beschließen. Derzeit sind Veranstaltungen jedweder Art untersagt. Für den Fall der Fälle habe das Hallenbad-Team schon einen Hygienerahmenplan erarbeitet, so Rauschenbach. „Ich habe ihn schon an das Gesundheitsamt geschickt.“ Dieses wiederum dürfte sich erst zu den Plänen äußern, wenn konkrete Lockerungen des Veranstaltungsverbots in Planung sind.

Denkbar sei, die Anzahl der Plätze im Open-Air-Kino zu reduzieren. Etwa 50 Plätze sehe er als realistisch an, so Rauschenbach, damit die Abstandsregelungen eingehalten werden können. Zu anderen Zeiten konnten etwa 130 Kinobesucher im Biergarten Platz nehmen. Dieser soll derweil in jedem Fall öffnen: Am Freitag. Das Hygienekonzept liege derzeit ebenfalls bei der Stadt zur Begutachtung vor, so Rauschenbach. Er habe sich auf die Empfehlungen des Dehoga-Verbandes bezogen. „Neben Desinfektionsspendern und dem Mindestabstand trägt unser Personal eine Maske – für die Gäste ist das nicht nötig“, sagt der Hallenbad-Chef.

Unter freiem Himmel ein Feierabend-Bier genießen, ist also zum Wochenende wieder möglich; der Biergarten öffnet dann von 16 bis 22 Uhr. Das Lido bleibt zunächst geschlossen. „Es hätte keinen Sinn, die Gastronomie wieder zu öffnen, da wir keine Gäste im Haus haben“, so Rauschenbach. Normalweise würden vor allem Besucher von Veranstaltungen oder Kursbesucher des Tanzenden Theaters im Lido speisen – oder Gäste von größeren Feiern, wie Hochzeiten oder Firmenfeste. Das falle nun weg. Auch den Biergarten zu öffnen, könne sich im Nachhinein als ökonomischer Fehltritt erweisen: Denn dafür werde der Mitarbeiterstamm aus der Kurzarbeit geholt, es fielen also zusätzliche Kosten an. Unklar sei, ob diese wieder eingespielt werden könnten.

„Wir müssen immer abwägen zwischen unserem Auftrag und der Wirtschaftlichkeit“, sagt Rauschenbach – auch mit Blick auf die Gestaltung von Veranstaltungsformaten im zweiten Halbjahr. Womöglich könnten dann wieder Konzerte, Lesungen und mehr stattfinden, unter bestimmten Auflagen. „Allerdings haben wir viel weniger Einnahmen, wenn wir nur die Hälfte der Plätze besetzen können. Die Kosten bleiben dabei die gleichen“, sagt Rauschenbach. Geplant seien zwei Großveranstaltung: Ein Clubabend mit Lexy & K-Paul und DJ Quicksilver am 3. Oktober und die Silvesterparty. Beides dürfte mehr als 1000 Gäste anziehen.

Nichtsdestotrotz sei das Team motiviert, den Gästen wieder etwas anzubieten – am liebsten etwas mit Kultur. „Wenn alles gut läuft, könnten wir am 30. Mai starten mit dem Open-Air-Kino: Die Filme sind schon ausgesucht“, sagt Rauschenbach.

