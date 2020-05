Wolfsburg. Die Einbrecher öffnen gewaltsam ein Fenster und steigen in die Wohnung ein. Der Schaden beträgt 2000 Euro.

Diebe stehlen in Wolfsburg Fernseher, Drohne und Spielekonsole

Ein Einbruch in eine Wohnung in der Händelstraße ereignete sich am Sonntagmorgen zwischen 7.30 und 11.30 Uhr. Die Diebe stahlen einen Flachbildfernseher, eine Spielekonsole und eine Drohne, wie die Polizei mitteilt.

Insgesamt verursachten die Täter hierbei einen Schaden von 2000 Euro. Wie die Täter in das Mehrfamilienhaus im Stadtteil Hohenstein gelangten, sei noch ungeklärt. Ein Laubengang führt zu der Wohnung. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Fenster und stiegen in die Wohnung ein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: (05361) 46460. red