Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag in Wendschott ereignet. Zwei Frauen wurden schwer verletzt.

Wendschott. Zwei Frauen sind am späten Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der L 291 in Wendschott schwer verletzt worden. Ein Säugling blieb unverletzt.

Zwei Frauen bei Unfall in Wendschott schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 46-Jährige, die mit ihrem Skoda aus Richtung Brechtorf kam, gegen 17.15 Uhr nach links in die Alte Schulstraße abbiegen. Dabei habe sie die Vorfahrt einer 39 Jahre alten Polo-Fahrerin missachtet, die ihr entgegen kam. Die Wagen stießen frontal zusammen. Dabei wurden beide Frauen, so berichtete es die Polizei, schwer verletzt. Das neun Monate alte Kind der mutmaßlichen Unfallverursacherin sei unverletzt geblieben. Aber auch der Säugling sei vorsorglich in die Klinik eingeliefert worden. Die Straße war bis 18.30 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 45.000 Euro.