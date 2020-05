Wolfsburg: So wird die Notbetreuung auf 50 Prozent erweitert

Kinderhände und ein Regenbogen an einer Berliner Kita: In Wolfsburg wird die Betreuung schrittweise auf 50 Prozent hochgefahren.

Die Notbetreuung in den Städtischen Kitas und Tagespflegeeinrichtungen soll in den nächsten Wochen Stück für Stück erweitert werden. Das teilt Bildungsdezernentin Iris Bothe in ihrem Elternbrief vom Montag mit. Demnach setze man damit die neue Verordnung des Landes um. Ziel sei es, die Betreuung ab dieser Woche auf 50 Prozent der Gesamtkapazität hochzufahren.

In den Großtagespflegeeinrichtungen sowie in der Kindertagespflege werde bereits seit Montag der Regelbetrieb wieder eingeführt. Die Kindertagesstätten sollen weiterhin nur eine Notbetreuung anbieten. Das sehe das Land Niedersachsen bis zu den Sommerferien vor; der Regelbetrieb in den Einrichtungen ist also erst wieder ab dem 1. August möglich.

Dennoch soll nun mehr Eltern und Kindern die Möglichkeit der Betreuung gegeben werden. Prioritär behandelt werden demnach zunächst: Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen, die in betriebsnotwendiger Stellung in einem solchen Betrieb tätig sind; Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden und Kinder mit besonderem pädagogischen Unterstützungsbedarf und Förderbedarf; Kinder von Müttern, die sich im Mutterschutz befinden; Kinder, die in diesem Jahr schulpflichtig werden sowie Kinder von Eltern, die beide berufstätig sind.

Die Stadt folgt dabei folgendem Stufenplan: In der ersten Stufe, die seit Montag gilt, bleibt alles beim Alten – es sind keine neuen Unterlagen oder Nachweise einzureichen. Die Tagespflege nimmt wieder ihren Betrieb auf. Im zweiten Schritt soll der Betrieb um die Kinder aller alleinerziehenden Berufstätigen erweitert werden: Dies soll ab Mittwoch, 13. Mai, erfolgen. Auch Kinder, die einen besonderen pädagogischen Unterstützungs- und Förderbedarf haben, sollen dann betreut werden sowie Kinder von Müttern, die derzeit im Mutterschutz sind.

Ab Montag, 18. Mai, sollen laut Bothe die Vorschulkinder in die von den Kitas vorbereiteten Betreuungsmodelle aufgenommen werden, um den Übergang von Kita zur Schule pädagogisch zu begleiten. Die vierte Stufe, die am Dienstag, 2. Juni, in Kraft tritt, können Kinder von Eltern, die beide einer Erwerbstätigkeit nachgehen, in stunden- oder tageweisen Betreuungsmodelle aufgenommen werden, um die Eltern zu entlasten. Ab Montag, 8. Juni, sollen zudem auch die Kinder, die sonst keinen Anspruch auf eine Notbetreuung haben, in Spielkreisen gefördert werden.

Weiter sollen Härtefälle und Geschwisterkinder während der gesamten Zeit aufgenommen werden. „Ebenso werden für Notfälle Aufnahmen neben den genannten Terminen ermöglicht“, so Bothe.

Bildungsdezernentin Iris Bothe wirbt dabei für Verständnis, dass die Umstellung nicht über Nacht zu schaffen sei: Es müssten zunächst Hygienevorgaben umgesetzt und der Betrieb vorbereitet werden. Jede Einrichtung müsse einbezogen, jede örtliche Besonderheit mit berücksichtigt werden. Bothe bittet um Geduld: „Ich kann es gemeinsam mit den Trägern der Kindertagesstätten nicht verantworten, nun einen unkoordinierten Zulauf, der alle nicht glücklich machen wird, zuzulassen.“ Es sei nicht möglich, die Verlässlichkeit aus alten Tagen herbeizuführen: „So kann es bei der Aufnahme in die Kindertagesstätten zu unterschiedlichen Betreuungsmodellen je nach Standort und Einrichtung kommen. Möglicherweise kann es auch zu Ablehnungen kommen, da Gruppenobergrenzen vom Land festgelegt werden und ebenso ausreichend Personal in Kitas zur Verfügung gestellt werden muss“, so Bothe.

Die Aufnahmen sollen federführend durch die Kitaleitungen vorgenommen werden; weitere Infos sowie Unterlagen zum Ausfüllen gibt es unter wolfsburg.de/corona. Die Stadt informiert unter (05361) 282836 sowie schullandschaft@stadt.wolfsburg.de.

