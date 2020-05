Coronawirr

Ich bin verwirrt. Gerade noch hieß es, bei einer Reproduktionszahl von 1,3 wären die Kliniken in Deutschland schon im Juni an der Belastungsgrenze angelangt. Ab einer Reproduktionszahl über Eins drohe die Ausbreitung des Corona-Virus wieder exponentiell zu verlaufen. Gestern dann ließ das RKI verlauten: Wir haben die Eins wieder überschritten.

Trotzdem verhält sich die Politik so, als wäre wenn nicht alles, so doch vieles überstanden. Lockerungen, wohin man sieht. Und das prägt auch das Lebensgefühl der Menschen. Wer am Wochenende unterwegs war, konnte sehen: Mit Abstand ist da nicht mehr viel, und wer sich so manchen Spielplatz besah, fragte sich, ob dann nicht auch gleich die Kitas öffnen könnten. Da sitzen wenigstens nicht die Eltern dicht an dicht dabei.

Also: Wie denn nun? Darf ich meine Eltern besuchen, vielleicht noch mit Geschwistern, Kindern, Freunden? Ist es schon wieder unhöflich, einen Bogen um die Mitmenschen zumachen? Sollten wir uns bald wieder die Hand geben? Die gegenseitigen Überbietungen an Lockerungen der Corona-Maßnahmen der Länder könnten diesen Anschein erwecken. Meine Intuition sagt aber: Nein. Diese Krankheit ist nicht plötzlich weniger ansteckend als vorher, nur, weil wir der Maßnahmen überdrüssig geworden sind.

