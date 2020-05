Die Polizei begleitete zwei Demonstrationen in Wolfsburg am Samstag.

Wolfsburg. 15 nahmen an einem stillen Marsch teil, 10 folgten einem Aufruf der AfD-Fraktion. Sie positionierten sich gegen die Corona-Maßnahmen.

Rund 25 Menschen demonstrieren in Wolfsburg

Auch in Wolfsburg kam es am Samstag (9. Mai) zu Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Wie die Polizei mitteilt, wurde zunächst gegen 10 Uhr ein stiller Marsch vom Rathaus Richtung Hugo-Bork-Platz abgehalten. Diese Versammlung sei nicht angemeldet gewesen, die Polizei sei aber nicht eingeschritten. Die etwa 15 Teilnehmer gemischten Alters trugen demnach schweigend das Grundgesetz durch die Fußgängerzone. Transparente habe es keine gegeben, die Gruppe habe sich unter dem Glasdach aufgelöst. Die Sicherheitsabstände seien eingehalten worden, es habe keine Probleme gegeben, so die Polizei.

Auch die zweite Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen gegen 15 Uhr vor der City-Galerie sei ohne Zwischenfälle abgelaufen. Die AfD-Fraktion hatte aufgerufen, sich dort zu versammeln. Es seien Hinweisschilder hochgehalten und Info-Material ausgelegt worden, so die Polizei: Wiederum seien alle Auflagen, die der Partei gemacht wurden, eingehalten.

