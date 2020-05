Corona-Deppen

Das Gesprächsthema Nummer 1 in den vergangenen Tagen: Wird das mit den Lockerungen denn alles gut gehen? Meine Antwort lautet: Hoffentlich, aber man muss immer damit rechnen, dass es unter den Menschen etwa zehn Prozent gibt, die zwar verstanden haben, um was es geht, denen es aber egal ist, und es gibt weitere zehn Prozent, die einfach zu dämlich sind. Da gibt es einige Kandidaten – zum Beispiel den Berliner Fußballspieler Kalou, der mit seinem Kabinenvideo alle vor den Kopf gestoßen hat. Oder nun die Truppe, die in Westhagen erst eine Corona-Party veranstaltet und sich dann auch noch mit der Polizei angelegt hat. Es geht bei allen Einschränkungen insbesondere um den Schutz der Schwachen in der Gesellschaften, der Kranken und der Alten. Und an unserem Umgang mit der Epidemie zeigt sich die Stärke unserer Gesellschaft.

