Nach verheerendem Brand - Züchter will von vorn starten

Steht auf den Trümmern seines Lebenswerks und will von vorn beginnen. Klaus Mukelka will mit Bentheimer Schweinen und Nordmann-Tannen neu starten.

Bald drei Wochen ist es her und eine frische Brise weht über das Gelände. Doch noch immer liegt beißender Brandgeruch in der Luft. Klaus Mukelka und etliche Helfer haben längst die größten Trümmer, verkohltes Material, verbranntes Holz, landwirtschaftliches Gerät weggeräumt. Am allerschlimmsten war es für ihn, die sieben toten Schweine zu bergen. Meterhoch haben die Flammen auf dem Areal gelodert, wie an den noch stehenden, verkohlten Bäumen zu sehen ist. Im Hintergrund, vom Brandort getrennt steht eine kleine Herde Highland-Cattles. „Sie kommen nicht näher, haben immer noch Angst“, schildert der Hobby-Züchter.

Mukelkas Vater hatte mal mit Pferden begonnen, bis nach und nach das kleine Idyll am Rande von Hehlingen aus Bentheimer Schweinen, Rindern, einer Weihnachtsbaum-Plantage, kleinem Teich und vielem Grün bestand. „Mal sehen, ob sich der Teich retten lässt“, zeigt er auf das Becken, das jetzt voll mit Löschwasser ist. „Aber die Karpfen sind ja noch da“, fügt er an und dass er ohnehin alles wieder aufbauen will. „So viele Leute haben jetzt geholfen und mich ermuntert. Der Züchter aus Rebensdorf, von dem ich die vom Aussterben bedrohten Bentheimer Schweine bekommen hatte, sagt mir auch, dass ich keine Chance habe, hinzuwerfen. Er hat neue Schweine für mich. Da muss es wohl weitergehen ...“

In der verheerenden Nacht Mitte April waren Schuppen, große Mengen an Dünger, Strohballen, etliche Bäume, Sitzbänke und vieles, was noch zum Areal gehörte, in Flammen aufgegangen. Vor allem, dass Tiere qualvoll verendeten, sorgte in den sozialen Medien für Wut und Entsetzen. Eine Welle der Hilfsbereitschaft setzte ein. Im Dorf wurde gesammelt, Helfer kamen vorbei. Nach dem verheerenden Feuer hatte sich zudem herausgestellt, dass er unterversichert war. „Dass uns soviel unterstützen wollen, ist überwältigend“, sagt Mukelka, der mit seiner Familie beschlossen hat, dass jeder, der für den Wiederaufbau 50 Euro spendet, sich zum Weihnachtsbaumverkauf eine Nordmanntanne aussuchen kann. „Bis Weihnachten soll hier alles wieder stehen. Wir lassen uns nicht unterkriegen und hoffen, dass die Verursacher bald gefasst werden.“ Das verheerende Feuer auf der kleinen Farm war Teil einer Brandserie, die seit vergangenem Dezember Hehlingen und Nordsteimke erschüttert. Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe gebildet und sucht mit Hochdruck nach dem oder den Tätern.

Klaus Mukelka verlor im Feuer sieben Schweine, Bäume, etliches landwirtschaftliches Gerät. Er will neu starten und sich nicht unterkriegen lassen. Foto: Privat

„Die hohe Polizeipräsenz im Ort ist ein beruhigendes Gefühl“, sagt Hehlingens Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker. „Man sieht regelmäßig Streifen. Wir alle hoffen, dass die Brandserie bald aufgeklärt wird.“ Etwa ein Dutzend Mal seit vergangenem Dezember gab es teilweise verheerende Feuer in Hehlingen und Nordsteimke.

Nordsteimke, 20. April: In der Straße Schafweide brannte ein Carport mit Fahrzeugen nieder. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Das benachbarte Nordsteimke, das zuletzt von einem Carport-Brand betroffen war, ist ebenso in Sorge. In den Dörfern macht der Wunsch die Runde, eine Bürgerwehr zur gründen, nachts Streife zu gehen. Polizei und Feuerwehr bitten unterdessen darum, dass zum einen die Ermittler ihre Arbeit in Ruhe verrichten können und zum anderen, dass dem oder den Brandstiftern nicht zuviel Raum für ihre Taten gegeben werde. Denn dies sei es, worauf es den Tätern ankomme: Möglichst viel Beachtung zu finden und die Öffentlichkeit anhaltend in Angst und Schrecken zu versetzen.

Die Freiwilligen Feuerwehren selbst verzichten auf die sonst übliche Schilderung ihres Einsatzgeschehens in Bild und Wort. Man möchte dem Brandstifter keinen Raum zur Selbstdarstellung geben.

Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker: „Wachsam bleiben und aufeinander achten, das ist das, was jetzt unser aller Aufgabe ist. Ich bin sehr froh, dass wir eine so großartige Feuerwehr haben. Die Ehrenamtlichen sind besonders durch ihre erhöhten Bereitschaftsdienste in der Corona-Zeit noch mehr gefordert als sonst. Wir alle können ihnen nicht genug für ihre ehrenamtliche Arbeit danken.“ Durch das schnelle Reagieren der Anwohner und vor allem, dass die Feuerwehr immer so schnell vor Ort war, konnte in den Fällen der brennenden Autos und Carports in Hehlingen und Nordsteimke das Allerschlimmste verhindert werden.

Wer Klaus Mukelka beim Wiederaufbau unterstützen will und schon mal eine Nordmanntanne bestellen, kann sich bei ihm telefonisch melden: (0176) 457 10 117. „Außerdem bin ich nachmittags eigentlich immer auf dem Gelände. Es muss ja weitergehen.“