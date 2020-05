Geänderte Verkehrsführung in Wolfsburg – zahlreiche Verstöße

Seit dem 27. April gilt an der Einmündung Braunschweiger Straße/Am Rotheberg eine neue Verkehrsregel (wir berichteten). Die Fahrzeuge aus der Straße Am

Rotheberg dürfen gemäß Verkehrszeichen 209 nur noch nach rechts in die Braunschweiger Straße Richtung Innenstadt abbiegen.

Diese Veränderung der Verkehrssituation sei notwendig geworden, da sich der Einmündungsbereich zu einem Unfallschwerpunkt entwickelt habe, wie die Polizei mitteilt.

2019 registrierte die Polizei an dieser Stelle nach eigenen Angaben 17 Verkehrsunfälle mit neun Verletzten. Im Jahr zuvor waren es fünf Verkehrsunfälle. Darüber hinaus habe es an der Einmündung Unfälle gegeben, da Radfahrer in die falsche Richtung gefahren seien. Es wurden entsprechende Piktogramme mit Richtungspfeilen am Knotenpunkt Braunschweiger Straße/Siemensstraße angebracht .

In den vergangenen Tagen erreichten Stadt und Polizei zahlreiche Hinweise von Anwohnern und Verkehrsteilnehmern, dass es trotz Beschilderung weiterhin zu riskanten Abbiegevorgängen stadtauswärts oder Kreuzen in Richtung Theater komme.

Die Polizei kontrollierte daraufhin den Bereich und stellte am Dienstagvormittag innerhalb kürzester Zeit acht Verstöße fest. Die Beamten sprachen diverse Verwarnungen aus und werden auch weiterhin diese Unfallhäufungsstelle im Auge behalten.

Thomas Figge, Sprecher der Polizei: „Wir appellieren an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die vorgeschriebenen Regeln zu halten. Gefährden Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer nicht durch leichtfertiges Verhalten!“ red