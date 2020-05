Wolfsburg. Die gebürtige Braunschweigerin tritt damit die Nachfolge von Peter Albrecht an, der in den Ruhestand verabschiedet wird.

Silke Lässig übernimmt die Stadtplanung in Wolfsburg

Im kleinen Rahmen wurde Silke Lässig von Oberbürgermeister Klaus Mohrs in ihre Aufgabe als Leiterin des Geschäftsbereichs Stadtplanung und Bauberatung der Stadt Wolfsburg eingeführt. Die gebürtige Braunschweigerin tritt damit laut Mitteilung der Stadt die Nachfolge von Peter

Albrecht an, der in den Ruhestand verabschiedet wird.

Lässig ist seit Februar 2010 bei der Stadt Wolfsburg beschäftigt. Zunächst als Quartiersmanagerin und seit 2011 als technische Sachbearbeiterin in der Stadtplanung. Sie leitet seit Juli 2014 die Abteilung und ist seit März 2018 auch stellvertretende Leiterin des Geschäftsbereichs Stadtplanung und Bauberatung. Zuvor hatte sie die Stellvertretung bereits ein Jahr kommissarisch wahrgenommen.

Lässig hat in der Stadtplanung maßgeblich an zahlreichen Vorhaben und Projekten mitgewirkt, zum Beispiel an den Sanierungsgebieten Westhagen und Handwerkerviertel. Sie war für die Bauleitplanung zahlreicher Wohn- und Gewerbegebiete verantwortlich. red