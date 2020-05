Balkonemark

Ich glaube nicht daran, die deutsche Grenze in diesem Jahr noch zu überschreiten.

Ich bin ein großer Reisefreund. Seit einigen Jahren lebe ich das weniger illuster, dafür bodenständiger aus: Im Sommer höre ich das Rufen der dänischen See, und mein Herz antwortet.

Nun sind diese Zeiten natürlich andere, und ich bin froh, dass wir noch nicht gebucht haben. Denn, wie Michael Ilsemann von der Flugbörse mich aufklärte, ich würde wohl auf meinen Kosten sitzen bleiben. Es gelten die Regelungen im Reiseland, und wo etwa, wie in Dänemark, eine Gutscheinregelung vorgesehen ist, da hat man eben Pech gehabt. Beziehungsweise, das Geld ist ja nicht verloren, die Reise findet bloß später statt.

Ich glaube nicht daran, die deutsche Grenze in diesem Jahr noch zu überschreiten – und in Deutschland Urlaub zu machen, dürfte teuer werden. Also hilft nur eins: Balkonien mit skandinavischem Flair auszustatten.

