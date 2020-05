Hehlingen - Carport brennt in der Nacht auf Samstag

Nach Hehlingen musste die Berufsfeuerwehr in der Nacht auf Samstag ausrücken. Ein Carport in Flammen wurde gemeldet.

Die Serie reißt nicht ab. Erneut musste die Feuerwehr zu einem Brand ausrücken. Diesmal in der Nacht auf Sonnabend in die Ortsmitte von Hehlingen. In der Straße Am Kirchbrunnen stand ein Carport in Flammen. Um 0.51 Uhr war der Alarm bei der Berufsfeuerwehr eingegangen. Neben ihrem Löschzug rückten die Freiwilligen Feuerwehren Hehlingen und Almke aus. Es stand zu befürchten, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergreifen. Zudem hatte es zunächst Hinweise gegeben, dass aus der Umgebung ein zweites Feuer gemeldet wurde. Das war glücklicherweise nicht der Fall. Die Einsatzkräfte hatten den Carport-Brand schnell unter Kontrolle. Um 1.30 Uhr hieß es „Feuer aus!“. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

