Wolfsburg: Auto prallt auf Baum – zwei 19-Jährige schwer verletzt

Zwei junge Erwachsene sind bei einem Unfall auf der Kreisstraße 46 in Höhe Kreuzheide schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, waren der 19-jährige Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin in der Nacht zum Freitag aus Kästorf kommend in Richtung Brackstedt unterwegs.

Dabei sind sie vermutlich zu schnell gefahren. Ermittlungen am Unfallort ergaben, dass der Tacho des Audi bei 190 Stundenkilometern stehenblieb.

Auto prallt mit Fahrerseite gegen Baum

Der Fahrer versuchte dann auf der Strecke einem Reh ausweichen, das am Ende einer Linkskurve die Fahrbahn überquerte. Infolge eines Ausweichmanövers auf regennasser Fahrbahn, so nach Angaben eines dahinter fahrenden Zeugen, kam der Audi A5 des 19-jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum.

Der Fahrer musste von der Berufsfeuerwehr mittels Schere und Spreizer aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide wurden mit schweren Verletzungen ins Klinikum eingeliefert.

Die Polizei ermittelt

Am Audi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Die Bergung erfolgte durch ein Abschleppunternehmen. Die Ermittlungen dauern an. red