2019 gab es in Wolfsburg gleich fünf schwere Unfälle mit Toten

Eine einzige Trümmerwüste: Am 1. Juni 2019 geschah einer der schlimmsten Unfälle der vergangenen Jahre in Wolfsburg auf der B188. Ein 60-Jähriger verstarb. Den Unfall soll 22-Jähriger in seinem Golf GTI „mit hoher Geschwindigkeit und einem Renn-ähnlichen Fahrverhalten“, verursacht haben, meint die Polizei.