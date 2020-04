Mit Ranzen und Zuckertüte machen sich auch in diesem Jahr viele Kinder zum ersten Mal auf den Weg zur Schule.

Anmeldung für erste Klasse in Wolfsburg: neue Termine

Aufgrund der aktuellen Situation zu Covid-19 haben sich die Anmeldungen für die ersten Klassen für das Schuljahr 2021/22 geändert. Das teilt die Stadt mit.

Schulpflichtig werden im nächsten Jahr alle Kinder, die zwischen dem 2. Oktober 2014 und dem

1. Oktober 2015 geboren wurden. Die Anmeldung für alle Kinder, die im Sommer 2021 schulpflichtig werden, muss in Wolfsburg zwischen dem 4. und 22. Mai 2020 erfolgen. Die Schulen legen in diesem Zeitfenster ihre Anmeldetage fest. Eltern sollen auf die Homepage ihrer Wunschschule schauen oder telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufnehmen und erfragen, wie die jeweilige Schule das Verfahren gestaltet und welche Anmeldetage sie festgelegt hat.

Die erforderlichen Formulare liegen den Eltern und Sorgeberechtigten bereits vor. Mit einem Informationsbrief inklusive Anmeldebogen zum Anmeldeverfahren erfolgte bereits im Januar die Benachrichtigung der Sorgeberechtigten, heißt es seitens der Stadt. Den Anmeldebogen senden Eltern und Sorgeberechtigte ausgefüllt und von beiden Sorgeberechtigten unterschrieben an die Wunschschule (bei alleinigem Sorgerecht bitte einen Nachweis beifügen).

Die im Anschreiben erwähnten Unterlagen sollten gegebenenfalls in Kopie beigefügt werden. Die Originalunterlagen werden von der jeweiligen Schule zu einem späteren Zeitpunkt angefordert.

An einzelnen Schulen kann es zu Losverfahren kommen, soweit mehr Kinder angemeldet werden, als Schulplätze zur Verfügung stehen. Wer eine Absage von der Schule erhält, hat die Möglichkeit, sich an einer anderen Schule anzumelden. Das Anmeldeverfahren der Neuen Schule Wolfsburg findet im Frühjahr 2021 statt. Die Freie Waldorfschule ist telefonisch zu erreichen.

Bei Fragen zum Anmeldeverfahren kann man sich an die Stadt Wolfsburg unter (05361) 281696 oder per E-Mail an einschulung@stadt.wolfsburg.de wenden. red