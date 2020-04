Am Samstagnachmittag krachte es auf der Wolfsburger Schulenburgallee.

Wolfsburg. Schwer verletzt wurde am Samstagnachmittag ein Rollerfahrer bei einem Zusammenstoß auf der Wolfsburger Schulenburgallee.

Rollerfahrer fliegt bei Kollision in Alt-Wolfsburg über Golf

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 16 Uhr auf Höhe der Tankstelle. Dort wollte ein 28 Jahre alter Golffahrer aus dem Landkreis Gifhorn nach links in die Nordstadtstraße einbiegen. Nach Zeugenaussagen, so berichtet die Polizei, habe er dabei den entgegenkommenden Motorroller übersehen. Es kam zur Kollision. Der Rollerfahrer schlug auf der Frontscheibe auf und kam gut zehn Meter hinter dem Golf zum Liegen.

Der 24-jährige Wolfsburger war trotz dieses Sturzes noch ansprechbar. Er wurde mit einem Beckenbruch ins Klinikum gebracht. Der Golffahrer blieb unverletzt.