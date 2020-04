Alltag zurückzuerobern

12. März (Donnerstag) war Tag der Entscheidung. Da teilte unsere Verlagsleitung mit, dass wir nur noch am nächsten Tag in die Redaktion kommen dürfen und ab dem 16. (Montag) ausnahmslos alle im Homeoffice arbeiten müssen. Seitdem spielt sich mein Leben in meinem Haus, an den Arbeitstagen vor allem in meinem kleinen Büro ab. Ausnahmen bilden lediglich Besuche von Super- und Baumärkten, die aufgrund bestehender Epidemie-Regelungen freudlos waren.

Vergangenen Samstag fuhr ich dennoch in die Redaktion, weil ich dringend Unterlagen benötigte. So muss es wohl sein, wenn man eine Geisterstadt betritt. Auf den ersten Blick erwartet man, dass gleich die Kollegen ums Eck kommen und einen grüßen, Leser oder Boten an der Tür klingeln oder das Telefon piept. Aber nichts – nur Stille. Und dann schaut man genauer hin und der Blick fällt auf Schreibtische, auf denen die Laptops und Monitore abgebaut wurden, die zarte Staubschicht auf den Schränken, die Blume, die den Kopf hängen lässt und auf den Zeitungsstapel, auf dem das oberste Exemplar bereits fünf Wochen alt und leicht vergilbt ist. Es hätte nur noch gefehlt, dass ein Steppenläufer durch den Raum rollt. Als ich in der Redaktion alles zusammengesammelt habe, hätte ich nach Hause fahren können. Doch ich beschloss, noch einmal durch die Innenstadt spazieren zu gehen. Es sollte nur eine Viertelstunde sein, aus der dann eineinhalb Stunden wurden. Es gab eigentlich nichts zu sehen, denn es waren kaum Geschäfte waren geöffnet. Jedoch waren außer mir viele weitere Menschen unterwegs, was mein Interesse weckte. Der Mensch ist eben ein soziales Wesen – er leidet unter der Isolation. Noch schreit der Bauch nicht, er erhebt allerdings immer vernehmbarer seine Stimme, dass diese Corona-Beschränkungen bald ein Ende haben müssten. Doch es gibt auch noch den Kopf, der mahnt: Die Maßnahmen sind richtig und notwendig. Vielleicht wird man im Rückblick sagen, an welchem Stellschrauben man hätte drehen sollen. Im Moment wüsste ich jedoch nicht, was man anders und besser machen könnte. Wolfsburg trägt seit Montag Maske. Auf meinem Schreibtisch liegt auch ein Mundschutz – „Made in China“ – was für eine bittere Ironie. Hätte mich vor dem 12. März jemand gefragt, wie ich es mit dem Mundschutz halte, hätte ich wohl gesagt, dass ich keinesfalls damit durch die Öffentlichkeit gehen würde. Nun einige Wochen später sehe ich ein, dass dies vielleicht die Chance ist, unseren Alltag ein Stück weit von der Epidemie zurückzuerobern.