VW-Azubis fit und gut gelaunt zurück ins Werk

Möglichkeiten und Grenzen der Heimarbeit in Diensten von Volkswagen konnten in den vergangenen fünf Wochen Tausende von Forschern, Entwicklern, Programmierern und Verwaltungskräften wegen der Corona-Epidemie austesten. Es war ein unfreiwilliger Feldversuch, der viele neue Erkenntnisse bringen wird. Neuland betraten auch die rund 2000 Auszubildenden und dual Studierenden von VW in Wolfsburg. Sie mussten ihr Lernpensum und auch die Prüfungsvorbereitungen in den vergangene Wochen zu Hause absolvieren.

Eine völlig neue Erfahrung ist das auch für Christoph Görtz, den Leiter der Ausbildung in Wolfsburg. Er zieht eine positive Bilanz, resümiert aber auch: „Digitalisierung und Homeoffice können nicht alles leisten. Wir haben gesehen, dass es nicht nur um fachliche Inhalte geht, sondern auch um die Gemeinschaft.“ Auf die mussten Azubis wie Lea-Sophie Falk (22) oder Bennet Altman (21) zuletzt wochenlang verzichten. Die beiden durchlaufen die Ausbildung zu Elektronikern in der Automatisierungstechnik.

Falk hatte im Homeoffice kein Problem mit der Selbstdisziplin. Sie legt im Sommer ihr Prüfung ab und fühlt sich fit dafür. „Ich bin früh aufgestanden, um vormittags etwas zu schaffen und habe mich so intensiv vorbereitet. Dank des i-Pads von Volkswagen und der Lernpakete war das eigentlich sehr einfach“, berichtet die junge Frau. Ihr Kollege Altmann hat die Zeit bei seinen Eltern verbracht. „Durch die fehlende Anreise zur Arbeit habe ich viel Zeit gespart. Und ich konnte auch mal wieder mit meiner Familie kochen und essen. Das ist sonst eher schwierig“, berichtet der angehende Automatisierungstechniker.

Die Fokussiertheit auch ohne Präsenz im Betrieb ist auch das Ergebnis einer guten Betreuung durch die etwa 200 Ausbilder in Wolfsburg. Azubis und Ausbilder wurden am 18. März zur Heimarbeit nach Hause geschickt. Ab der dritten Woche kamen die Ausbilder für einen Tag in der Woche zurück ins Werk, um intensiveren Kontakt mit den Azubis aufnehmen zu können. Derweil blieben Görtz und seine Mitarbeiter auch in engem Kontakt mit den Berufsschulen in Wolfsburg und mit der IHK Lüneburg/Wolfsburg, die für die Prüfungen zuständig ist. Zudem wurden die vier Trainingszentren auf dem Werksgelände entsprechend der auch für die Produktion geltenden Vorgaben für Sicherheitsabstände umgebaut. Dort werden statt 200 Azubis pro Zentrum nun zunächst nur jeweils 40 gemeinsam ausgebildet. Grundsätzlich, so Görtz, würde ab dem 4. Mai zunächst nur jeder zweite der sonst üblichen Arbeitsplätze für die Azubis besetzt. „Danach fahren wir die Ausbildung dann Woche für Woche hoch“, so Görtz. Über zwei Dinge freut sich der Chef der Ausbildung besonders: „Wir haben keinen Fall einer Coronaerkrankung. Und unsere Azubis haben gute Laune und Bock, wieder an die Arbeit und in die Berufsschule zu gehen.“