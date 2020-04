Kultursommer in Wolfsburg: Kommt die große Flaute?

Das IG Metall Sommerfest ist abgesagt. Das VW Familienfest auch. Ebenso wie die Internationale Sommerbühne, Movimentos, das Volks- und Schützenfest sowie das Altstadtfest in Fallersleben, die 875-Jahr-Feier in Vorsfelde, das Campus-Open-Air und vieles mehr. Bis Ende August sind Großveranstaltungen verboten. In der Wolfsburger Allgemeinverfügung ist nachzulesen: Darunter fallen jegliche Veranstaltungen mit 1000 oder mehr Gästen. Bis zum 3. Mai gilt sowieso das Kontaktverbot – bis dahin sind überhaupt keine Veranstaltungen möglich, so die Stadt.

Was heißt das für den Wolfsburger Kultursommer? Bisher sieht es ganz nach Flaute aus. „Die aktuelle Situation verändert sich weiterhin ständig, was die Planung unserer Veranstaltungen derzeit sehr erschwert“, sagt Franz Hizschke von der WMG. Man sei bemüht, Lösungen und Alternativtermine zu finden. Verschoben werden unter anderem der Kunterbunte Kindersonntag und die Ehrenamtsbörse mit dem 75. Geburtstag des VfL – letztere um ein ganzes Jahr. Allerdings ist eine Verschiebung nicht für alle Formate möglich: Sandstrand und Sommerlaune lassen sich nicht in den Herbst verlegen. Daher fällt „Summer in the City“ in diesem Jahr aus.

Auch das Weinfest auf dem Hugo-Bork-Platz ist betroffen. Elke Hammen vom Weingut Hammen bestätigt das: „Die Gesundheit geht vor.“ Das ist auch die Einstellung der Stadt – sie hat unter anderem die Internationale Sommerbühne vom Programm gestrichen.

Als 2019 das IG Metall Sommerfest mit Rock im Allerpark zusammen gelegt wurde, war der Andrang groß. Ein Gedränge, das in diesen Zeiten undenkbar ist. Foto: Darius Simka / regios24

Aber es gibt auch Hoffnung für die Kultur. So soll die Phaenomenale Ende September wie geplant starten. Das geht, weil das Projekt seinen Schwerpunkt sowieso in der Digitalisierung hat. Dem Start des Festivals im Netz steht also nichts im Wege. „Inwieweit eine klassische, analoge Durchführung möglich sein wird, wird sich zeigen“, sagt Elke Wichmann von der Stadt-Pressestelle. Für das Festival „Jazz & more“ auf dem Hugo-Bork-Platz werde derzeit geprüft, ob es unter bestimmten Bedingungen stattfinden könne, sagt Franz Hitzschke von der WMG. „Wir hoffen aktuell, dass „Jazz & more“ in diesem Jahr stattfinden kann.“

Die Stadt will die Kunst im öffentlichen Raum in den Blick nehmen: „Wir werden „Kunst im Schlosspark“ in den kommenden Monaten stärker in den Fokus nehmen, das Angebot erweitern und Aktivitäten entwickeln“ sagt Kulturdezernent Dennis Weilmann. Auch die Autostadt zeigt sich flexibel. „Wir möchten für unsere Gäste auch im Sommer wieder ein attraktives Ausflugsziel sein und stimmen daher Art und Umfang der möglichen Angebote in den kommenden Wochen mit der Stadt Wolfsburg ab“, sagt Geschäftsführer Roland Clement.

Klar ist aber in jedem Fall, dass der Sommer anders wird als es die Wolfsburger es gewohnt sind. Großflohmärkte, Schützenfeste, Großkonzerte wie Rock im Allerpark, große Sportveranstaltungen: Das alles wird es, wenn überhaupt, nur in sehr viel kleinerem Rahmen geben. Immerhin bieten zahlreiche Institutionen mittlerweile digitale Inhalte an. Parallel arbeite man darauf hin, dass die kulturellen Institutionen den Betrieb wieder aufnehmen könnten, unter Einhaltung gewisser Hygienemaßnahmen. „Nach derzeitigem Stand könnte das ab dem 7. Mai passieren“, so die Stadt.

